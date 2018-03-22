В Прикамье стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

Генеральный прогон перед основным этапом. В Пермской школе №44 сдавали ЕГЭ досрочно по географии и информатике. Опробовали некоторые из запланированных на этот год новшеств.

В 44-й пермской школе ощущается особое волнение. Еще бы, первый досрочный ЕГЭ в этом году. Сегодня сдают географию и информатику.

На сдачу ЕГЭ заявилось 45 учеников со всего Пермского края. 23 человека география, 22 - информатика. Сегодня сдают те, кто по объективным причинам не сможет присутствовать на основном экзамене. В первую очередь это спортсмены и те, кто давно вышел из школьного возраста.

Татьяна Кокшарова, руководитель пункта сдачи ЕГЭ №204 г.Перми: "Досрочный отличается тем, что здесь есть выпускники прошлых лет, а на основном этапе - те, кто заканчивает школу в этом году. Экзамен - это всегда ответственность, поэтому без разницы - основной период или досрочный".

Меры безопасности по-прежнему на высоте. Все смартфоны остаются вне школы, с собой можно только паспорт и гелевую ручку, проверяют и металлодетектором.

Явка на экзамен сильно отличается от обычной. Пришли только две трети заявившихся, на этом свобода заканчивается. Правила сдачи для всех одинаковые. Еще одна особенность ЕГЭ этого года в том, что экзаменационные задания теперь хранят не в спецпакетах, а распечатывают в аудитории. За процессом наблюдают члены комиссии и общественные наблюдатели.

Досрочный этап ЕГЭ теперь закончится только 11 апреля. Учитывая дополнительные дни, экзамены будут проходить почти каждый день. Самый массовый основной этап стартует только в конце мая, так же с географии и информатики. Так что у нынешних выпускников еще есть время подготовиться.

Следующая досрочная сдача ЕГЭ пройдет в пятницу, 23 марта пишут русский язык. И судя по всему, желающих будет гораздо больше.