В Прикамье примут закон об инвестиционной политике
Об инвестициях шла речь на расширенном заседании фракции ЛДПР в Законодательном собрании края. В качестве специально приглашенного гостя на этот раз выступил региональный министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников. В первую очередь разговор шел об инвестиционной привлекательности региона. Край сегодня активно участвует в федеральной программе поддержки моногородов, на разных стадиях реализации 22 крупных инвестиционных проекта. Депутаты высказали свои предложения по улучшению инвестклимата.
Игорь Орлов, депутат Законодательного собрания Пермского края, член фракции ЛДПР: "В таком контакте тесном, когда слышим друг друга, рождаются нормальные законы, которые потом реально работают. Реальные решения, которые потом помогают и исполнительной власти. Есть лишняя информация, они нас услышали, мы их услышали - идем дальше и вместе работаем".
В качестве первых шагов уже завтра на пленарном заседании регионального парламента депутаты во втором чтении будут рассматривать законопроект об инвестиционной политике. Депутаты от фракции уже предложили свои поправки, а итоговый вариант должен стать основным регламентом работы, как для инвесторов, так и для исполнительной власти.
Олег Постников, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель фракции ЛДПР: "Не было закона, его все ждали 3 или 4 года и наконец-то мы сейчас будем принимать этот закон. Надеюсь, он будет принят, закон, который устанавливает правила игры, определенные условия, которые будут понятны любому инвестору, который захочет вложить деньги в Пермский край".
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