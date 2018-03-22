Пермский край и Швейцария укрепляют сотрудничество

Медицина, а еще химия и станкостроение. Пермский край выстраивал стратегию сотрудничества со швейцарской конфедерацией, отталкиваясь от того, что уже существует. В Пермь накануне прибыл посол этой страны.

Люциферин – молекула, с помощью которой светлячок оправдывает свое название. Это же вещество, считают ученые, может «подсветить» раковые клетки в организме человека.

Ирина Фефелова, инженер научно-образовательного центра химических и биологических исследований ПНИПУ: "Для этого это вещество люциферин необходимо изучить и понять, как оно будет вести себя в организме. То есть любое вещество будет всасываться как-то определенно, будут происходить с ним различные превращения или не будут происходить, и оно будет выводиться".

В научно-образовательном центре химических и биологических исследований политехнического университета работа в области фармацевтики ведется совместно с университетом Лозанны в Швейцарии. Там вещества синтезируют, здесь – изучают. Для этого используют грызунов и восьмирукавный лабиринт.

После введения животному определенного препарата его проверяют на способность к обучаемости на этом лабиринте. Здесь можно менять конфигурацию и закрывать коридоры, чтобы изменить эксперимент.

В классическом и медицинском университетах тоже выразили желание наладить контакт со швейцарским научным сообществом. Об этом руководители вузов рассказали во время совместной встречи с послом Швейцарии.

Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»: "Чем хорошо взаимодействие с нашими университетами – тем, что при достаточно невысокой стоимости исследования мы можем проводить серьезные исследования, и мы можем генерировать какие-то новые идеи, которые могут оказаться нетривиальными".

Помимо перспектив научного сотрудничества губернатор Пермского края Максим Решетников представил высоким гостям экономический, промышленный и инвестиционный потенциал региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы открыты для сотрудничества, мы рады приветствовать швейцарских инвесторов, мы будем создавать режим наибольшего благоприятствования, и на европейском направлении Швейцария – один из наиболее перспективных партнеров".

Со своей стороны швейцарские предприятия-участники бизнес-миссии проявили интерес и к научному потенциалу региона, и к компаниям химической и станкостроительной отраслей.

Ив Россье, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ: "Одна сторона может вложить ресурсы, человеческий капитал, а другая сторона будет вводить новые технологии. Торговые отношения это хорошо, но двусторонние инвестиции намного лучше. Поскольку приносят пользу обеим сторонам. За инвестициями приходят знания, рабочие места, новые технологии. Это то, что помогает развиваться и работать на будущее".

В научно-образовательном центре ПНИПУ также занимаются вопросами продления молодости. Не исключено – именно взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными коллегами поможет сделать прорывное открытие.