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Грипп вернулся: детские больницы переполнены
Случаи были, врачи не отрицают. Речь о зафиксированных родителями фактах, когда в детских больницах Перми маленькие пациенты размещались в коридорах. Фото и видео в Сети вызвали настоящий всплеск негатива. В больницах в ответ заявляют, что явление это сезонное, повторяющееся.
Светлана с дочкой в детской краевой больнице на Баумана с пятницы. Подскочила температура, скорая привезла сюда. В палату заехали сразу, говорит мама, так что все мысли сейчас о лечении.
Светлана Самсонова: "Уколы, лекарства, потом завтрак, потом процедуры".
Тем временем в Интернете появились фотографии: маленький пациент в коридоре на кушетке. Было, не отрицают врачи. Это сезонная проблема многих больниц, когда мест в палатах не хватает.
Екатерина Троицкая, руководитель педиатрической службы КДКБ: "У нас действительно была такая фотография, когда мама несколько часов была на кушетке, но мы ситуацию быстро исправили".
То же самое в тринадцатой детской больнице, наплыв маленьких пациентов был столь велик, что мало оказалось и резервных койко-мест. Всего их было 95, на два отделения, а число пациентов превысило сотню.
Ирина Бербер, заместитель главного врача ДКБ №13: "Никогда сутки никто не находится вне палат. Если даже такая ситуация случается на утро понедельника, то в течение дня однозначно пациент попадает в палату.
Одной из причин, говорят врачи, может быть так называемый «отложенный фактор», в затяжные праздники врачей не вызывали, но и самолечение не помогло, так что случился такой наплыв.
Коридоры сейчас пусты, коек с пациентами здесь нет. Но практика показывает, что ситуация всегда может измениться, потому что грипп пока свои позиции не сдаёт.
Точные сроки не назвать, говорят в Роспотребнадзоре - на прошлой неделе вообще произошёл ощутимый скачок. Зарегистрировано почти 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Наталья Вольдшмидт заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, отмечает: "Уровень заболеваемости возрос на 17,8%. Мы это связываем с предшествующей неделей, она была праздничная всё-таки, и население не обращалось за медицинской помощью".
Специалисты очень просят пермяков не забывать о неспецифических методах профилактики, полагаясь только на сделанные прививки. От болезни никто не застрахован, но вероятность уменьшается.
Юлия Богоявленская, главный внештатный педиатр Пермского края: "Проветривание, личная гигиена - мытьё рук, здоровое питание, поливитамины, и медикаментозная профилактика".
Сейчас врачи надеются на весенние каникулы, которые несколько собьют эту волну. Так что, возможно, коек в коридорах больше не потребуется. Хотя в следующую эпидемию ситуация с большой вероятностью повторится вновь.
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