Театр «У Моста» поставил триллер по Салтыкову-Щедрину

На сцене Театра «У Моста» снова русская классика - «Головлевы» по роману Салтыкова-Щедрина. Эта премьера не модернизированная, а рассказанная языком великого русского психологического театра. В спектаклях Сергея Федотова сценография всегда играет главенствующую роль.

На сцене театра пронзительная история жизни одной семьи, члены которой – опустошенные, несчастные люди, нелюбимые и не умеющие любить. Но даже самые мрачные картины человеческой жизни показаны так, что после просмотра зритель невольно задумывается о том, что надо жить так, чтобы не стать заложником своей судьбы.

Сергей Федотов, основатель Театра «У Моста»: "Я понял, что это такой же триллер, как «Панночка». Я никак не мог найти материал, который был бы в этом же стиле".