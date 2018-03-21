«Балет Евгения Панфилова» станцевал хиты Цоя

Премьера в театре «Балет Евгения Панфилова». Художественный руководитель Сергей Райник поставил одноактный балет «Звезда 62090». В цифровом названии заключены годы жизни Виктора Цоя: в 1962 году он родился, в 1990 погиб в автокатастрофе. Между ними ноль, как символ бесконечности.

Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова», рассказал: "Сегодня буквально 28 лет человек жил и ровно 28 лет его с нами нет. Очень много музыки Цоя, очень много музыки, которая около современной, модной, сегодняшней".

В самом балете звучали хиты «Группа крови», «Пачка сигарет», «Перемен», но все они были сильно замиксованы. Кроме того, между ними хореограф вставлял небольшие музыкально-хореографические зарисовки, с помощью которых показывал своё отношение к творчеству легендарного советского рок-музыканта, певца, гитариста и основателя группы «Кино».