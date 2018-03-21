В гараже пермяка обнаружено 9 000 бутылок контрафакта

Двух жителей Перми будут судить за производство и хранение контрафактного алкоголя. В гараже было обнаружено 9 000 бутылок известных марок коньяка, текилы, вина и водки, а также 17 тысяч пачек сигарет с признаками подделки. Одного из злоумышленников оперативники поймали при сбыте товара в продуктовый магазин, расположенный в Пермском районе. Качество продукции было такое, что в коньяке образовался мутный черный осадок. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в два миллиона рублей.