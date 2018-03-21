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Пожар в здании военкомата потушили быстро

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Насколько пострадали документы и личные дела призывников – не сообщается. Накануне в Перми горело здание, где расположен военкомат Индустриального района. На место выехали сотрудники МЧС и медики. Погибших и пострадавших нет. Однако работа отделения приостановлена.

Пожар в здании военкомата Индустриального района по адресу Стахановская, 51 начался утром. Густой дым повалил из окон второго этажа.

Сильное задымление в пятиэтажном здании первыми заметили прохожие, они и вызвали пожарных. На втором этаже располагается администрация военкомата и приемная начальника. Сейчас сотрудники занимаются уборкой помещений и не комментируют произошедшее.

Пожар начался около восьми часов. На месте работало несколько пожарных расчетов, огонь удалось локализовать в течение часа. В здании, кроме военкомата находится районная служба по благоустройству и детская поликлиника. Утром в помещениях людей не было.

Денис Поздеев, врио заместителя начальника (по ГПС) Главного управления МЧС России по Пермскому краю: "Возник пожар в пятиэтажном здании, размеры 12 на 50, загорание произошло на втором этаже, было плотное задымление".

Военкомат Индустриального района, по всей видимости, работать не будет. Из-за сильного задымления соседние офисные помещения пока тоже закрыты.

Сейчас специалисты выясняют, что могло стать причиной возгорания, а сотрудники военкомата подсчитывают ущерб.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 21.03.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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