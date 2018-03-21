Пермяки могут бесплатно овладеть айкидо

Айкидо - относительно молодое боевое искусство, зародившееся в Японии в начале 20 века. Что в философском, что в боевом аспекте, главенствует вовсе не нападение, а защита. Ни один приём невозможно провести без взаимодействия с партнёром. А потому только пришедших в зал учат ориентации в пространстве и вежливости.

В 2017 году общественная организация «Династия» вышла с проектом «Айкидо - детям» за пределы Перми.

Центр «Айкидо Династия» - единственный во всей России представитель этого вида спорта, на который обратили внимание в Фонде президентских грантов. На полученные деньги пермяки закупили татами, спортинвентарь и софинансируют аренду зала.

Итого: сразу в нескольких пермских залах - школе «Мастерград», стадионе «Энергия», Новых Лядах, а также двух детских домах тренировки по субботам - бесплатные. На данный момент занимаются 110 детей из многодетных и малообеспеченных семей, оказавшихся в сложном социальном положении или с особенными возможностями здоровья.

Часть ребят ходят в зал уже пару месяцев, часть всего пару недель, показатели результатов соответствующие.

Денис Гатаулин, исполнительный директор Ассоциации Айкидо Пермского края: "Эти ребята занимаются уже несколько месяцев. Результат мы видим, они стали сильнее, гибче, выносливее. Вообще, айкидо учит находиться в гармонии со своим телом".

В рамках проекта приобщиться к этому, в общем, миролюбивому боевому искусству могут не только дети, но и их родители. Обычно такие занятия проводят в канун праздников: сначала ОФП, совместное выполнение приёмов, в заключении - сближающее чаепитие. После такого совместного занятия к братьям- двойняшкам на ковре пожелала присоединиться сестра. Теперь по субботам Алексей Скорлупин привозит троих детей на стадион «Энергия» из Закамска.

Алексей Скорлупин, отец троих детей: "Бесплатно сделали для многодетных. Думаю, нормально всё будет. Для детей самое главное, чтобы здоровье. Самое главное - нравится".

На занятиях всё серьёзно - и дисциплина, и график. В мае - аттестационный экзамен на получение начального кю. Сдавать его ребята будут в новых айкидогах, ещё один подарок, но это пока секрет.