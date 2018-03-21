Живая Победа: История войны в лицах
Пермяки могут бесплатно принять участие в проекте "Живая Победа". Суть проекта в том, что людям предлагается выбрать снимок из своего семейного архива, на котором изображён его родственник в военное время, разместить его в социальной сети на странице проекта и принять участие в конкурсном отборе. Непременное условие конкурса - личная семейная история о людях, которые изображены на снимках, об их роли в Великой Отечественной войне. Профессиональная команда (фотограф, реквизитор, гримёр, парикмахер) далее в точности воссоздаст ретро-фото, повторяя одежду, позу, выражение лиц со старого снимка.
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