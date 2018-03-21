В Планетарии отметили день весеннего равноденствия

В Пермском планетарии отметили день весеннего равноденствия. Он по-своему уникален. Если день осеннего или летнего равноденствия может выпадать на разные числа месяца, то весеннего на протяжении многих десятилетий будет наступать именно 20 марта. К слову, в следующий раз на 21-е число это событие придется лишь в 2103 году.

Небесное светило сегодня главный герой всех программ Пермского планетария. 20 марта - день, когда Солнце подходит к окончанию астрономического года. Своего рода точка невозврата, после которой дневное время суток начинает прибавляться, а ночное - убывать. Наступает астрономическая весна.

Солнце совершает переход из южного в северное полушарие. Во всех странах мира ночь во время весеннего равноденствия практически равна дню. В Прикамье солнечные лучи отвесно попадут на земной экватор в 21 час 15 минут - наступит равноденствие.

С помощью специального телескопа «H-Альфа» можно наблюдать хромосферу солнца. В определенной узкой полосе водорода специалисты высматривают изменения - вспышки, факела, туберанцы и солнечные пятна.

В день весеннего равноденствия существуют приметы, тесно связанные с погодой. Например, если облака летят высоко и быстро - весна и лето будут жаркими. Правда, с точки зрения науки - вопрос спорный.

Виталий Францев, лектор Пермского планетария: "Все ученые говорят - глобальные изменения климата. Практически предсказать невозможно, погода очень изменчива. И приметы все перестают действовать".

Изменения, начиная с этого дня, можно заметить и в ночном небе. Орион и его зимние соседи перемещаются на север. В конце марта и в апреле на юге царствует созвездие Льва и Волопаса. В мае к ним добавится Дева, образуя тем самым весенний звездный треугольник. Разглядеть его можно будет в ясную погоду, уехав подальше от городских огней.