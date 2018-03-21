Рассрочка - это выгодно

Рассрочка с нулевой переплатой вместо кредита с кабальными процентами. В пермской торговле новый тренд. Касается он пока только крупных сетей, да и то не всех. Однако если поискать, то можно найти и такую финансовую услугу.

Смартфон с функцией распознавания лица, стиральная машина с паром, телевизор с ультрачётким изображением - хочется всё и сразу. Но современные технологии стоят денег.

На одном ценнике 0-0-12, на другом 0-0-24. Это значит, что товар можно приобрести в кредит с нулевой стоимостью или по-простому в рассрочку на 12 месяцев или 24 и платить равными частями.

Марина Митракова, руководитель группы кредитных продаж по г. Перми и Пермского края: "Клиент оформляет кредитный договор с банком на сумму товара, а проценты по кредиту платит продавец. Таким образом, переплеты за товар у клиента не будет".

Рассрочка - это по большому счету про крупные сети. Такие, как «М.Видео». Здесь помимо внушительного аукционного списка товаров, действует кэшбэк. Т.е. на покупке можно ещё и заработать.

Допустим, условный телевизор стоит 30 тысяч рублей, в рассрочку на 24 месяца придется платить по 1250 рублей в месяц. А если заплатить всю сумму сразу, можно получить на карту магазина 3000 бонусных рублей. И на эти деньги купить что угодно, например, интерактивную приставку.

Алёна Пермякова, директор магазина «М.Видео»: "Клиенты компании «М.Видео» на 30% чаще получают одобрение, чем в других магазинах. «М.Видео» работает сразу с 11 банками. Оформить рассрочку можно как в магазине, так и на сайте".