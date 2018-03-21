«Черных лесорубов» заметят из Космоса
Лесных браконьеров будут искать из космоса. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, в этом году в Добрянском лесничестве ведомство совместно с ГИС-Центром ПГНИУ запускает первый в стране пилотный проект по оперативному мониторингу лесов со спутника. Эта система позволит в кратчайшие сроки определять места незаконных вырубок.
Экономический ущерб в 2017 году от незаконной деятельности в лесных хозяйствах превысил полмиллиарда рублей. За лесами из космоса следили и раньше, но не с такой интенсивностью. Следить будут два раза в месяц.
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