«Черных лесорубов» заметят из Космоса

Лесных браконьеров будут искать из космоса. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, в этом году в Добрянском лесничестве ведомство совместно с ГИС-Центром ПГНИУ запускает первый в стране пилотный проект по оперативному мониторингу лесов со спутника. Эта система позволит в кратчайшие сроки определять места незаконных вырубок.

Экономический ущерб в 2017 году от незаконной деятельности в лесных хозяйствах превысил полмиллиарда рублей. За лесами из космоса следили и раньше, но не с такой интенсивностью. Следить будут два раза в месяц.