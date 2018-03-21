1 318 884 прикамца участвовали в выборах президента

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Выборы президента в Пермском крае состоялись. Окончательные итоги подвели на заседании избирательной комиссии Пермского края. Здесь же был подписан протокол голосования. Главное в документе – количество проголосовавших - 1 млн 318 тысяч 884 человека. Если переводить в проценты - 66,51. Среди лидеров по явке Соликамский район - здесь проголосовали 8201 человек, что составило почти 83%, Среди малоактивных районов - Краснокамск, Чердынь, Александровск и Кизел. Здесь проголосовали чуть больше 53% избирателей.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: "Мы бы отметили Березники - они традиционно показывали хороший результат, но по явке всегда были в конце. В этот раз, Березники лидеры в этой части. Для Перми, как для административного центра, традиционно явка низкая, тоже хороший результат, который был показан – один из лучших результатов в целом по Приволжскому федеральному округу среди столиц субъектов РФ".

итоги выборы

Свое мнение высказали и общественные наблюдатели. В день голосования на участках их работало более 4 тысяч, в том числе из Аргентины и Монголии. В целом обошлось без серьезных нарушений, хотя спорные моменты присутствовали. Так, один из избирателей попытался вынести бюллетень, объяснив это тем, что собирает коллекцию «на память». И он имел на это полное право - пояснил сегодня пермский омбудсмен Павел Миков. Впрочем, история закончилась тем, что пермяк передумал и все-таки опустил бюллетень в урну для голосования.

Метки: Власть, в Пермском крае, Выборы, В России

Опубликовано: 21.03.2018 в 10:50 в рубрике - Вести Пермь

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