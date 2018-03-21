Сквер Розалии Землячки нуждается в глобальном обновлении
В Перми стартовала масштабная реконструкция сквера имени Розалии Землячки. Ему обещают придать вид обновленный и респектабельный. При этом речь не только и не столько о деревьях. Что изменится?
Дорога с работы домой для Юрия это еще и ежедневная прогулка по скверу. Полезно, приятно, только вот эстетической радости доставляет немного. Разрушенная чаша фонтана, развалившееся ограждение и зеленые насаждения явно требуют обновления.
Юрий Андрюшкин: "Очень хороший сквер в принципе, его бы просто прибрать к рукам хорошим, сделать, отреставрировать, будет замечательно".
Не многие помнят, но нынешний сквер разбит на месте гаражного хозяйства аэродрома, был в Мотовилихе и такой. В послевоенные годы площадка начала активно застраиваться, появилась необходимость организации зоны отдыха, в первую очередь фонтана.
Сквер разбили уже в пятидесятые годы. Название, которое сейчас вызывает дискуссии, тогда было самое ходовое. Настоящая фамилия Розалии Землячки - Залкинд, в Перми она прожила совсем недолго. По словам краеведа Владимира Гладышева, имя свое она приобрела именно здесь.
Владимир Гладышев, краевед: "Из всех этих говорящих, значимых кличек подпольных - «Демон», «Фиделька» и «Землячка» - они выбрали самый щадящий".
Через 65 лет сквер нуждается в глобальном обновлении, которое по плану администрации города стартует уже сейчас. Начнут с зеленых насаждений. Местные тополя давно подлежат утилизации, их заменят полноразмерные яблони, груши, ивы, клены и ели. Всего высадят около 1200 новых деревьев и кустарников.
Полностью обновят ограждения, дорожки, по плану появится новая детская игровая зона, будет где провести культурные мероприятия. Ну, и конечно, центр все композиции - фонтан.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Будет применено самое современное оборудование, попробуем внедрить те решения, которые уже в городе есть - динамические струи, подсветка архитектурная, непосредственно воды и струй. И каким-то образом обыграть это решение именно в той конструкции, которая сейчас здесь присутствует".
Окончание реконструкции намечено на конец 2018 года.
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