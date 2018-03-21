В Прикамье снимут фильм «Сердце Пармы»

В Пермь приехал режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев. Он известен также картинам «Елки 3» и «Метро». В крае съемочная группа будет снимать фильм «Сердце Пармы». Первая встреча прошла с главой региона Максимом Решетниковым. Губернатору рассказали о том, что кино начнут снимать уже в январе следующего года. Сценаристы фильма обещают, что в массовке задействуют актеров из Пермского края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Идеи съемок здесь фильма на базе материала Алексея Иванова «Сердце Пармы», нашего писателя, обретают реальные черты".

В основе сюжета - книга Алексея Иванова, рассказывающая о исторических событиях второй половины 15 века, это процесс присоединения к Московскому государству княжества Пермь Великая. С местом, где будут проходить основные съемки, продюсерская группа уже определилась. Огромный средневековый город появится в пригороде Губахи, сюда же на несколько месяцев переедет больше 300 человек, участвующих в работе над фильмом. Для декораций уже закуплено около трех тысяч кубометров леса.

Антон Мегердичев, режиссер-постановщик фильма «Сердце Пармы»: "Там будут построены древнепермские города, такие как Пелымь, Усть-Вымь, Чердынь. Насколько они будут объемными - это вопрос дискуссии, потому что-то дорисовывается на компьютере. Сам съемочный процесс - это не меньше 130 дней".