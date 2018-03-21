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Двухлетнему Кириллу нужна помощь

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Ребенку требуется помощь в борьбе с болезнью. Примечательно – этот крик о помощи поддержали звезды российского фильма «Движение вверх». Картина, где красной нитью прописан принцип: победа достигается усилиями многих. 

Машинки, мяч - любимые игрушки, как и у всех мальчишек, двухлетний Кирилл любознателен и очень общителен. Соблюдая некоторые правила, мама помогает сыну познавать окружающий мир.

У Кирилла порок сердца, на сегодняшний день он уже перенёс несколько операций, сейчас требуется новая, а перед ней обследование. Одно «но» - в Германии. Там специалисты уже однажды оперировали малыша, и сейчас готовы сделать это ещё раз.

Екатерина Садкина, мама Кирилла: "Обещают, что он будет развиваться, как здоровый ребёнок, будет набирать вес, бегать, прыгать. Сейчас он устаёт".

До операции нужно срочное обследование и необходимые процедуры. Всё это стоит денег и немалых - сбор средств организовал фонд «ДедМорозим», и узнав об этой ситуации, ко всем неравнодушным обратились звёзды спорта и кино.

Алжан Жармухамедов, олимпийский чемпион по баскетболу: "Друзья, помогите Кириллу всем сердцем, все вместе мы можем подарить ребёнку жизнь".

Олимпийского чемпиона Алжана Жармухамедова поддержал актёр Александр Ряполов, который сыграл его в фильме «Движение вверх». Актёр напомнил, что фильм о победе, и победе невероятной, которой в одиночку добиться было нельзя.

Александр Ряполов, исполнитель роли Алжана Жармухамедова в фильме «Движение вверх»: "Прямо сейчас маленький Кирилл Садкин борется за свою жизнь с пороком сердца, его может спасти операция в Германии стоимостью 2,5 миллиона рублей, и ему тоже не победить без команды. Сделайте движение навстречу малышу".

Узнав об этом, мама Кирилла была очень тронута неравнодушием известных людей, а это тоже может помочь, считают в фонде. Люди уже начали откликаться, причём реагируют в одиночку и целыми группами.

Дмитрий Жебелев, координатор по общим вопросам фонда «ДедМорозим»: "Школьники организуют постоянно различные ярмарки, какие-то мероприятия, на которых собирают средства и тоже перечисляют в адрес Кирилла".

Сумма, которая необходима для первой процедуры, - 740 тысяч рублей, есть уже больше половины. После малыш должен набрать вес и тогда можно будет оперировать, на что деньги также понадобятся.

Помочь может любой желающий, как это и было много раз. На сайте фонда подробно написано, как пермяки, да и не только они, могут поддержать Кирилла Садкина в борьбе с болезнью.

Метки: в Перми, Здоровье

Опубликовано: 21.03.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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