Рыбак угостил шашлыком лису-воровку
В Сети активно обсуждают видео, героиней которого стала голодная лиса. Ролик на своей страничке разместил Игорь Соловьев. Находясь на рыбалке, он заметил шевеление в кофре. Затем увидел, что в сумке сидит лиса, ест рыбу. Пермяк зашел в ближайшее кафе и угостил ее шашлыком. По словам рыбака, лиса поначалу словно улыбалась и давала спокойно ее снимать, но в какой-то момент зарычала и убежала в сторону реки.
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