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Рыбак угостил шашлыком лису-воровку

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лиса

В Сети активно обсуждают видео, героиней которого стала голодная лиса. Ролик на своей страничке разместил Игорь Соловьев. Находясь на рыбалке, он заметил шевеление в кофре. Затем увидел, что в сумке сидит лиса, ест рыбу. Пермяк зашел в ближайшее кафе и угостил ее шашлыком. По словам рыбака, лиса поначалу словно улыбалась и давала спокойно ее снимать, но в какой-то момент зарычала и убежала в сторону реки.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.03.2018 в 17:24 в рубрике - Вести Пермь

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