Переигровки не будет

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал питерскому «Зениту», который требовал назначить переигровку матча с пермским «Амкаром». Матч состоялся 3 марта в Санкт-Петербурге и завершился нулевой ничьей. Хозяева подали протест на результат в связи с тем, что арбитр встречи в конце матча показал защитнику гостей Николаю Зайцеву вторую желтую карточку, а удалить забыл.