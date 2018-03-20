Переигровки не будет
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказал питерскому «Зениту», который требовал назначить переигровку матча с пермским «Амкаром». Матч состоялся 3 марта в Санкт-Петербурге и завершился нулевой ничьей. Хозяева подали протест на результат в связи с тем, что арбитр встречи в конце матча показал защитнику гостей Николаю Зайцеву вторую желтую карточку, а удалить забыл.
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