Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»
В Перми завершился 8-й Международный фестиваль Дениса Мацуева. О фестивале, новых именах, публике и любимой музыке в интервью программе "Новости культуры" рассказывает маэстро Денис Мацуев.
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В Перми завершился 8-й Международный фестиваль Дениса Мацуева. О фестивале, новых именах, публике и любимой музыке в интервью программе "Новости культуры" рассказывает маэстро Денис Мацуев.
|20.03.2018 в 15:00
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Денис Мацуев: «Я думаю музыкой»
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