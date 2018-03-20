Дом пенсионера превратился в каток

С официальным закрытием ледовых катков в Пермском крае явно поторопились. Как минимум один из них до сих пор существует в доме пенсионера Василия Черепанова из поселка Курашим. Появился он в результате потопа с туманными пока причинами. Фото ледового пола уже обошло всю России и стало новым интернет-мемом. В конце концов, помочь пенсионеру решили даже местные школьники, в отличие от местных властей.

В ледовый плен хозяйство 85-летнего труженика тыла из Курашима Василия Черепанова попало еще в конце февраля. Тогда по непонятным причинам двор и надомные постройки стало затапливать водой. А тут еще и морозы подоспели. В итоге лед встал ровным слоем. В некоторых местах его толщина доходит до 40 сантиметров.

Все имущество хозяйства по большей части оказалось загублено, но больше всего Василий Черепанов горюет о пчелах. Семьи ото льда спасти так и не удалось.

О причинах февральского потопа пенсионер до сих пор спорит с местной администрацией. Власти говорят: затопили ручьи, Василий Иванович настаивает на прорванном водопроводе.

Первыми на помощь пришли местные школьники – натаскали дров. В Курашиме в местной школе есть даже специальная акция «Зеленая рука помощи». На этот раз символ оказался особенно актуальным.

Местным школьникам в последнее воскресенье присоединились и волонтеры из Перми. На семи автомобилях приехали сразу 16 человек. Работали целый день. В итоге часть льда все-таки удалось убрать.

Сейчас хотя бы можно ходить, но работы еще непочатый край. Да и окончательный ущерб семья еще не подсчитывала.

Светлана Копылова: "Ущерб мы еще не подсчитывали, потому что нужно все смотреть, что еще будет дальше".

История на этом не заканчивается. Очистить ото льда все надворные постройки физически невозможно. Тем временем теплое весеннее солнце уже пригревает, а у порога стоит новая ледяная глыба. Как только она начнет таять, вода вновь вернется в дом.