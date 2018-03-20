Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады в Пхенчхане. Выступающие из-за санкций Международного паралимпийского комитета в усеченном составе и под нейтральным флагом россияне завоевали 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Первое место у сборной США - 36 наград, третья строчка за канадцами - 28.

В числе призёров оказалась и уроженка Перми Ирина Гуляева. Спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала в биатлонной гонке на 10 км свою первую медаль. Сейчас Ирина Гуляева выступает за Москву.