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Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады

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Паралимпиада

Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады в Пхенчхане. Выступающие из-за санкций Международного паралимпийского комитета в усеченном составе и под нейтральным флагом россияне завоевали 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Первое место у сборной США - 36 наград, третья строчка за канадцами - 28.

В числе призёров оказалась и уроженка Перми Ирина Гуляева. Спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала в биатлонной гонке на 10 км свою первую медаль. Сейчас Ирина Гуляева выступает за Москву.

Метки: В России, В мире, Спорт

Опубликовано: 20.03.2018 в 14:32 в рубрике - Вести Пермь

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