Выборы президента прошли при рекордной явке

Явка избирателей в регионе составила 66,5%. Самый высокий показатель - у Соликамска. Относительно низкая явка зарегистрирована в Кизеловском и Чердынском районах - здесь на избирательные участки пришло около 50-ти процентов. Действующего президента, самовыдвиженца Владимира Путина поддержали свыше 75% избирателей в Пермском крае.