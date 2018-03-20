Выборы президента прошли при рекордной явке
Явка избирателей в регионе составила 66,5%. Самый высокий показатель - у Соликамска. Относительно низкая явка зарегистрирована в Кизеловском и Чердынском районах - здесь на избирательные участки пришло около 50-ти процентов. Действующего президента, самовыдвиженца Владимира Путина поддержали свыше 75% избирателей в Пермском крае.
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