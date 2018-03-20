Пермь. Вести Спорт 19.03.2018
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-Баскетбольный клуб "Парма" в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ играл в Риге с местным ВЭФом.
-Гандболисты «Пермских медведей» прервали неудачную серию.
-Из-за погодных условий и в целях безопасности спортсменов второй соревновательный день Финала Континентального Кубка мира по прыжкам на лыжах трамплина в Чайковском был отменен.
- Российские спортсмены заняли второе место в медальном зачете Паралимпиады в Пхенчхане.
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