Вадим Евсеев возглавил пермский «Амкар»
Вадим Евсеев избавился от приставки и.о. и официально возглавил пермский «Амкар». Руководство клуба утвердило его в должности главного тренера красно-чёрных. Заявку пермяков одобрили в РФПЛ.
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Вадим Евсеев избавился от приставки и.о. и официально возглавил пермский «Амкар». Руководство клуба утвердило его в должности главного тренера красно-чёрных. Заявку пермяков одобрили в РФПЛ.
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Вадим Евсеев возглавил пермский «Амкар»
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