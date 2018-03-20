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Нечищеные тротуары: Как в Перми справляются с уборкой снега?

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снег

Впервые с 1999 года во второй половине марта в Пермском крае температура воздуха упала ниже 30 градусов мороза. В Ныробе ночной минимум составил -31С. При этом зафиксированы сильные снегопады. В некоторых районах выпало до половины месячной нормы. Как справились с уборкой?

Это улица Пушкарская. Если присмотреться, снег убран до асфальта, а после перехода по пешеходному переходу жители окрестных домов по сугробам идут до своего дома.

Заснеженные пешеходные переходы, нечищеные тротуары - вот неполный перечень тех проблем, с которыми столкнулись жители Перми после обильного снегопада. Накануне краевую столицу и север Пермского края завалило снеговыми осадками.

Несмотря на обильный снегопад, дороги первой категории - это все центральные улицы - убраны практически на 100 процентов. Сложнее ситуация во дворах, но это уже зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.

В Перми за работой техники можно следить с помощью онлайн-сервиса по контролю дорожных служб. Каждая снегоуборочная машина оснащена GPS-датчиком. В случае необходимости на нерадивого подрядчика можно пожаловаться в жилищную инспекцию.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.03.2018 в 10:54 в рубрике - Вести Пермь

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