Весна не торопится
Весна в Прикамье не торопится. Во второй половине недели ожидается новое похолодание до минус 15С. Кроме того, очередной циклон может принести снегопады, особенно на юг региона, а также ветер до 18 метров в секунду.
Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "На этой неделе весна точно не придет, максимум, на что можно рассчитывать, это кратковременные оттепели в дневные часы, с максимальной температурой 0-2 градуса в середине недели. При этом среднесуточная температура будет оставаться отрицательной, и снег таять практически не будет".
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