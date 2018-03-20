В университете ожидается сокращение преподавателей

Выбор в профессиональной навигации целиком за ребенком и родителями, но сегодня точно стало известно – интерес к гуманитарным наукам в Перми падает, как у студентов, так и у работодателей в вузах. В классическом университете ожидается сокращение профессорско-преподавательского состава. Официально из-за оптимизации штатного расписания. Контракты могут не продлить 50 сотрудникам. Как объясняет руководство вуза, это связано с изменениями в законодательстве - вместо 9 студентов педагог теперь должен обучать 12, и демографическим провалом - поступающих в ближайшее время больше не будет. При этом касаются сокращения в основном гуманитарных факультетов.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: "На большинстве естественно-научных факультетов сокращений не будет, или они будут минимальными. Факультеты, где в последнее время набор сокращается, где количество студентов не растет или сокращается, это в основном гуманитарные факультеты, к сожалению".