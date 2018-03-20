Самая большая школа региона открылась во Фролах

В Пермском крае открыла свои двери самая крупная в регионе школа. Расположилась она в Пермском районе, во Фролах. Спортзалов здесь сразу три, лаборатории, мастерские. Первый день был посвящен навигации, чтобы школьники не заблудились.

Часы в просторном холле показывают без 10 минут 8.00 утра. В приятном волнении ученики получают ключи от собственных шкафчиков в гардеробе. Совсем скоро в новой школе начнется первый урок, но прежде - торжественная линейка.

Первый урок у всех без исключения - классный час, причем большую часть времени не в кабинете, а на ногах. Учителя проводят экскурсию. Площади огромные - «Навигатор» самая большая школа в крае. Только спортивных залов три - попробуй тут запомни, в какой стороне кабинет математики, а где, например, химическая лаборатория.

Главная задача первого учебного дня в новой школе «Навигатор» в селе Фролы именно навигация. Здание рассчитано на 1225 мест. Сейчас здесь обучаются 700 детей, и каждому сегодня утром нужно объяснить, где в гардеробе именно его шкафчик, и рассказать, на каком из трех этажей расположены кабинеты, в которых будут проходить уроки.

Концепция, которой с сегодняшнего дня начинают следовать учителя - «Школа-навигатор». С каждым ребёнком здесь намерены составить индивидуальный маршрут обучения, в зависимости от предпочтений и достижений.

Елена Чернякевич, директор МАОУ «Фроловская СОШ»: "У нас великолепные кабинеты технологии, причем с разделением для мальчиков и для девочек. И еще внутри с разделением - кулинарная мастерская, мастерская по пошиву одежды, мастерская по обработке дерева и по обработке металла".

Но главное - до нового корпуса во Фролах дети из ближайших сёл смогут добраться быстро - кто пешком, а кто на специальном автобусе.

Ну и конечно, никто из школьников не останется голодным. В большую перемену в большой столовой готовы накормить всех. Сегодня на обед борщ, каша, мясное, овощные салаты. А на десерт компот и почти 700 шанег с пылу с жару.

Заведующая буфетом не скрывает радости: "У нас все новенькое-новенькое, одно удовольствие работать!".