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← В Перми завершился VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

Пермский край сделал свой выбор

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выборы

Предварительные итоги выборов президента подводят в Пермском крае. Это и оценка хода голосования, и процент голосов, отданный за того или иного кандидата, и явка избирателей. Здесь, кстати, установлен рекорд, причем, в последние два часа работы участков. День голосования в подробностях.

Уроки идут по расписанию, а ещё вчера в двух кабинетах были избирательные участки. Так что сегодня, говорят педагоги, до 7 утра, здесь, как и в других школах, где голосовали пермяки, продезинфицировали помещения.

Марина Плотникова, заместитель директора школы №112: "Так положено, когда приходит большое количество посторонних людей, проводятся подобного рода уборки".

А в Общественной палате обсудили работу ситуационного центра, который принял два десятка обращений, как пример - кто-то не знал, где находится его участок.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "По горячей линии с избирателями, и по связи с нашими наблюдателями нарушений законодательства избирательного не было выявлено".

Порядка пяти тысяч наблюдателей, из них почти две тысячи - общественники, вышли на участки 18 марта.

1844 избирательных участка открылись на территории Прикамья. Голосование продолжалось 12 часов, с восьми часов утра и до восьми вечера.

Люди пошли голосовать, а им на помощь направили снегоуборщиков - синоптики обещали снегопады, не ошиблись. Не только дороги, но и подходы к участкам оказались в приоритете.

Так или иначе, кто хотел заполнить бюллетень, это сделал. В педуниверситете среди голосующих были замечены глава региона Максим Решетников и пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Потратить 15 минут и обеспечить спокойное развитие страны, края, родных городов на ближайшие шесть лет.

А Денис Мацуев рассказал, что Пермь для него родное место - он был здесь уже более тридцати раз, так что контакт налажен прочно.

Мацуев голосует

Денис Мацуев, народный артист России: "Для меня голосование сегодня именно здесь - это некий знак, потому что для меня это очень близкий город, родные люди".

А в школе №7 вместе с остальными избирателями проголосовал митрополит Мефодий, который пожелал работающим на участке успешного дня.

Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Я хотел бы сказать, что люди с чувством ответственности и большой ответственности подходят к сегодняшнему дню, дню голосования".

Пермский край, по данным центризбиркома, оказался в середине списка российских регионов. При этом ощутимый рывок был сделан в последние два часа - с 57% на 18:00 к 66,5% к закрытию участков. Окончательные итоги озвучат завтра, пока есть предварительные. На первом месте Владимир Путин с результатом 75,35%, далее Павел Грудинин 10,55%, замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский, у него 6,84%, Ксения Собчак - 2,2%, Григорий Явлинский набрал 1,28%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин - менее одного процента.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: "Меняется избиратель, надеемся, что и на всех остальных избирательных кампаниях у нас будет достаточно высокий процент голосующих".

Так это или нет, можно будет узнать уже относительно скоро - в сентябре, на второе воскресенье месяца запланированы масштабные муниципальные выборы в земские собрания и городские думы районов региона.

Метки: в Пермском крае, Выборы, В России

Опубликовано: 20.03.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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