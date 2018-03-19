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← Выборы президента: предварительные итоги

В Перми завершился VIII Международный фестиваль Дениса Мацуева

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Мацуев

Во время интервью он как всегда улыбчив, бодр и весел. Хотя перед тем как выйти к прессе, он провел многочасовую сводную репетицию с оркестром и 11-часовой перелёт из Гонконга. Наверное, поэтому во время рассказа о выдающихся музыкантах, которые приехали с ним, Денис делает оговорку безусловно приятную для пермского зрителя.

Денис Мацуев, народный артист России:"Маэстро Робертас Шевеникас выдающийся дирижёр, я очень рад, что он приехал к нам в Пермь".

Российско-литовская дружба завязалось у  пианиста и дирижёра Робертаса Шервеникуса  в 2001 году во Франции на международном фестивале. Тогда они сыграли вместе впервые.

Робертас Шервеникас (Литва): "Он очень взрывной и решительный человек. Мы друг на друга вияем, и иногда это происходит у нас без слов".

В первый вечер Робертас с симфоническим оркестром Светланова исполнили произведения П.И Чайковского. Вместе с оркестром на пермскую сцену вышли давние  друзья Дениса Мацуева, Сергей Крылов (скрипка) и Борис Андрианов (виолончель).

 Апогеем вечера, конечно, стало выступление самого маэстро Мацуева. На этот раз  он выбрал концерт номер один Чайковского.

Одним из самых ожидаемых стал безусловно сольный концерт Дениса Мацуева,  которого пермяки ждали несколько лет. Ну а днём ранее, нарушая все планы, Маэстро  первым опробовал новый рояль в пермском классическом университете.

Молодые дарования для Дениса Леонидовича - это одна из обязательных составляющих  фестиваля. Каждый год он совместно с фондом «Новые имена» проводит конкурс и выбирает лучших из лучших. Так же, как выбрали его когда-то 20 лет назад и дали путёвку в музыкальную жизнь.  В этом году из 200 пермских детей Денис Мацуев вместе с высоким жюри выбрали 6 счастливчиков, младшему из которых всего 7.

Программа четвертого - финального - вечера была посвящена любимому увлечению пианиста Дениса Мацуева – джазу. Знакомые классические темы стали поводом для его импровизаций в кругу его друзей, стипендиатов  и победителей  Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 19.03.2018 в 17:36 в рубрике - Вести Пермь

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