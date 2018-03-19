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Выборы президента: предварительные итоги

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предварительные итоги

Окончательные итоги выборов Президента на территории Пермского края избирательная комиссия объявит только завтра. Но предварительные результаты уже известны. Явка на избирательные участки 18 марта составила 66,51%, для сравнения это почти на 11 % больше, чем на предыдущих выборах. На первом месте Владимир Путин с результатом 75, 35%, далее Павел Грудинин, который в среднем по краю набирает 10,55%. На третьем месте Владимир Жириновский - у него 6,84%, за Ксению Собчак проголосовали 2,2% избирателей, Григорий Явлинский набрал 1,28%. Кандидаты Титов, Сурайкий и Бабурин - менее одного процента. В краевой избирательной комиссии отмечают, что в целом выборная кампания прошла достаточно спокойно, всего в за это время поступило 4 жалобы, в основном связанные с распространением незаконных агитационных материалов. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Выборы

Опубликовано: 19.03.2018 в 16:09 в рубрике - Вести Пермь

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