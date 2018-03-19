Новости культуры. Пермь
Гость программы "Новости культуры" - ведущий специалист музея современного искусства "PERMM", координатор проекта "Музей без возраста" Светлана Лучникова.
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Гость программы "Новости культуры" - ведущий специалист музея современного искусства "PERMM", координатор проекта "Музей без возраста" Светлана Лучникова.
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