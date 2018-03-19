Банк «Восточный» обещает - будет «Просто»

Банк "Восточный" подготовил специальное предложение для тех, кто весной планирует отдохнуть или сделать крупную покупку. Обещают, что будет просто. По крайней мере, именно так называется кредитная карта.

В мечтах о будущем отпуске Светлана Тягунова идет не куда-нибудь, в банк. Здесь можно разом решить все финансовые проблемы. Денег хватит и на оплату путевки, и на дополнительные развлечения.

Светлана Тягунова: "Как известно, в отпуске лишних денег не бывает, при этом не хотелось бы брать кредит. А ощущать свободу какую-то финансовую хочется. Что-то мне нужно в этом плане предложить".

И банку «Восточный» есть что предложить клиенту. Последняя новинка - кредитная карта «Просто». Здесь не надо ломать голову над вычислениями процента, он изначально равен нулю. Деньги берут только за обслуживание карты и то, только когда есть задолженность.

Татьяна Фадеева, менеджер ПАО КБ «Восточный»: "Карта «Просто» - это кредитный лимит до 120 тысяч рублей. При этом вам не придется делать каких-то сложных расчетов для размера ежемесячного платежа. Платеж составляет 50 рублей в день при наличии задолженности. Просто отдыхайте и не думайте о расчете платежа. Банк позаботится об этом".

Оформить карту не составит никакого труда. В ожидании горячего туристического сезона банк «Восточный» на несколько дней даже изменил график работы.

Татьяна Безбородова, старший менеджер ПАО КБ «Восточный»: " 22-23 марта в банке «Восточный будет проходить особенный день продаж. В этот день мы будем работать до последнего клиента. Любой желающий может прийти и оформить карту на особых условиях".

Для себя Светлана Тягунова определилась. Одна карта решает все отпускные финансовые проблемы. А свободное время лучше потратить на поиски подходящего тура.