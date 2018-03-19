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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

АНОНС НЕДЕЛИ

Новый терминал аэропорта с лета будет обслуживать международные рейсы. Говорят, что спецкомиссия уже все изучила и не нашла причин тянуть с решением вопроса. Пока по стране мы летаем из нового аэропорта, а за границу - из старого. Теперь говорят, что все разрешения получены. И к старту туристического сезона- 2018 госграница «переедет» уже в новый терминал.

 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

Пермская нефть - умная. В чем лично планируют убедиться специалисты консалтинговой фирмы «Ernst & Young». В Прикамье они будут  изучать опыт создания Центра интегрированных операций предприятия ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. Предполагается, что в том числе и пермские наработки станут основой для рекомендаций по дальнейшему созданию и совершенствованию подобных центров. Это серьезно, так как «Ernst & Young» - структура, к которой принято прислушиваться. Компания входит в «большую четверку» самых авторитетных аудиторских компаний мира.

 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

250 миллионов рублей на выпрямление. Шоссе Космонавтов в Перми будут переделывать. Безумные "загогулины" планируют убрать сразу на шести участках дороги. Это, пожалуй, главное. В 2015 году, когда обновленное шоссе еще только открывали, то говорили, что пермяки еще научатся гордиться чуть ли не лучшей дорогой страны. За это время гордости сильно не прибавилось. Зато и посмеялись над магистралью вдоволь, и поерничали, и поругались от души. В итоге - четверть миллиарда на переделку. Причем, быструю. Успеть нужно до конца этого года.

 

ПОТЕРЯ НЕДЕЛИ

Минус одна. Ледовая переправа через Сылву между поселками Троица и Ильича закрыта. Спасатели и собственники объекта всесторонне изучили его и решили, что пользоваться им небезопасно. Официально здесь теперь не проехать. А чтобы по незнанию никто на лед не выскочил, установили дополнительные шлагбаумы и специальные знаки. В рабочем состоянии остаются еще 13 переправ. Пока остаются. Вопрос их закрытия - всего лишь вопрос времени. Все заинтересованные стороны говорят, что при малейших признаках опасности для людей их ликвидируют.

 

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

Котоведение- любимое занятие пермяков. Опять неожиданными выводами порадовал «Яндекс». На сей раз здесь изучили, насколько сильно жители пятнадцати российских «миллионников» любят собачек и кошек. У Перми - "серебряная" медаль. Всего за два месяца - за январь и февраль - пермяки сделали 270 тысяч запросов про собак и аж 360 тысяч - на «кошачью» тему. Больше только в Воронеже. Там котики, кошечки и котятки фигурировали в запросах 400 тысяч раз.

 

 

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.03.2018 в 13:08 в рубрике - Вести Пермь

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