Пермь. Вести-Спорт
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- В общем зачете Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах в США Мария Кечкина стала серебряным призёром, Эдуард Хренников - бронзовым.
- В третий раз на базе федерального центра «Снежинка» в Чайковском прошел Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.
- В 2017 году общественная организация «Династия» вышла с проектом «Айкидо - детям».
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