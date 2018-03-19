В третий раз на базе федерального центра «Снежинка» в Чайковском прошел Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Конкуренцию россиянам составили представители 8 стран. На открытие Кубка приехал глава региона Маким Решетников. Перед этим он еще побывал в спортшколе поселка Марковский.

Секция бокса Василия Михайлова в Марковской детско-юношеской школе - самая большая по количеству учеников. Здесь учат драться только по правилам и на ринге. За годы работы десятки подготовленных спортсменов

Василий Михайлов, тренер ДЮСШ п. Марковский, рассказывает: "У нас занимается порядка 50 человек. Мы выступаем на соревнованиях городского, краевого и даже субъектов федерации - это межрегиональные".

Уникальный спортивный комплекс существует уже больше 20 лет на базе детско-юношеской школы. Здесь есть бассейн с несколькими чашами, крытый зал для занятий футболом и волейболом и даже свой бойцовский зал.

Евгений Габсаматов, директор ДЮСШ п. Марковский Чайковский район: "Здесь мы можем принимать соревнования любого российского уровня и по любым видам спорта. Также в составе комплекса есть места для проживания спортсменов".

С посещения этой спортивной школы свой визит в Чайковский район начал глава региона Максим Решетников. Сегодня учебное заведение стало базой не только для любительского, но и профессионального спорта.

Как добиваться высоких достижений в большом спорте, в эти выходные показывали летающие лыжники. В Чайковском открывали континентальный Кубок по прыжкам с трамплина. Благодаря современной спортивной инфраструктуре регион может принимать соревнования подобного уровня.

Максим Решетников, губернатор Пермского края, отметил: "Из года в год этот вид спорта прогрессирует и прогрессирует благодаря вот таким соревнованиям, здесь в нашем родном Чайковском, благодаря тому, что вы приходите поддержать спортсменов".

На трамплинном комплексе «Снежинка» за трофей - хрустальный глобус - боролись представители Чехии, Австрии, Казахстана, Польши, Германии, Словении и конечно России. У нас одна из самых представительных делегаций.