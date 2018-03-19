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«Загогулины» к аэропорту выпрямят за четверть миллиарда
Минтранс представил схемы выпрямления улицы шоссе Космонавтов. От крутых поворотов намерены избавиться засчет переустройства внутренних газонов и небольшого изъятия земель, пишет издание «Новый компаньон». Также предлагается сделать новую разворотную петлю и переделать существующую кольцевую развязку около поселка Большое Савино. Министерство рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы к 28 апреля. Стоимость строительства, по предварительным оценкам, составляет около 250 млн рублей. Строительно-монтажные работы предполагается начать и закончить в четвертом квартале этого года. Также речь идет о том, чтобы снести здание бывшего поста ДПС в районе деревни Ванюки и установить архитектурную подсветку пешеходных переходов.
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