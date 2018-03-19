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В Пермском крае состоялись выборы Президента Российской Федерации

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В Пермском крае прошли выборы Президента Российской Федерации. В регионе работало 1844 участка для голосования. Средняя явка избирателей по Пермскому краю на выборах Президента России по состоянию на 18:00 составила 57,14%, или 1 128 646 избирателей. 

Основные приготовления к выборам Президента РФ завершились в пятницу. Была проделана колоссальная работа.

Начало подготовки к выборам первыми ощутили в обычных школах. Просто в них расположено большинство избирательных участков, на которых смонтировали видеонаблюдение. 40 бригад по всему краю устанавливали стандартный набор - 2 камеры,  антивандальный ящик и модем.

Установлено 1848 видеокамер. По две на каждом участке. До отдалённых пришлось провести 26 км оптических линий. Главное новшество - видеотрансляция впервые будет стопроцентной: если раньше некоторые камеры писали видео и просто сохраняли его, сейчас с оборудованных участков обеспечивали постоянный прямой эфир.В режиме онлайн картинка доступна на портале нашвыбор2018.рф.

Яркая синяя сумка с эмблемой избиркома, удостоверение и бейдж. Это следующий этап подготовки - поквартирный или подомовой обход. 13,5 тысяч сотрудников избирательных комиссий должны были навестить каждого избирателя. Бумаги отправлялись в ящик только во время третьего визита, первые два на то, чтобы выдать приглашение лично в руки, дать  максимум информации о предстоящих выборах, уточнить списки избирателей и ответить на их вопросы.

Дальше несколько процессов идут одновременно. Например, техническое переоснащение участков. 110 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней прибыли в Пермский край. Эти машины умеют распознавать QR- код, управление происходит со встроенного тактильного дисплея, а при отключении электроэнергии срабатывает энергосберегающий режим и КОИБ может работать без сети.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края: «Человеческий фактор исключен по сути. Сразу же после дня голосования КОИБ выдает протокол, в котором уже указаны все данные с итогом голосования на данном избирательном участке. Участковая избирательная комиссия лишь оформляет этот протокол, и дальше уже происходит заведение данных в систему ГАС Выборы».

10 тысяч наблюдателей ожидается на избирательных участках в день голосования. Треть из них специально обучены. Лекции теоретические, но с полной выкладкой всех нюансов реальной работы. Для каждого желающего подготовлена специальная памятка.

Всеволод Пищальников, независимый наблюдатель: «Мне выпала возможность стать наблюдателем, это не просто прийти и положить бюллетень с кандидатом, которого я считаю достойным, но и посмотреть на весь процесс изнутри, увидеть всё воочию».

Два миллиона одиннадцать тысяч триста два бланка для голосования напечатано. На каждом три контура защиты. Подделать, утверждают специалисты, невозможно. Процесс изготовления завораживает. Готовые листы вылетают, словно автоматная очередь. 10 тысяч экземпляров в час. Меры безопасности в типографии были усилены.

Алексей Хомылев начальник производства, рассказал: «Обеспечен контроль проходной, все двери ставятся на электронные замки, у нас двойной контроль прохода есть, посторонние люди пройти на производство не могут».

Завершающий этап подготовки к выборам, 24 часа до голосования - под охраной бюллетени из территориальных комиссий развозят по участковым.

Людмила Ядвиго, председатель территориальной избирательной комиссии Мотовилихинского района г. Перми: «Шел пересчет бюллетеней в соответствии с количеством избирателей, происходила процедура наклейки марки, в связи с тем, что у нас еще и КОИБы, мы проставляли печать КОИБов, бюллетени уже готовы к выдаче избирателям».

До 7 утра 18 марта бюллетени убрали в сейф. Последние сутки на участке - это время все перепроверить. А где-то необходимо шторку поправить, где-то расставить столы. Сверить списки избирателей, протестировать КОИБы.

Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края: «Все: органы местного самоуправления, органы власти, правоохранительные органы, безусловно избирательные комиссии сделали все возможное в эту кампанию для того, чтобы Пермский край был полностью готов к выбору президента».

В итоге тысяча восемьсот сорок четыре участка для голосования открылись в Прикамье утром 18 марта.

 

Данил Гусельников

Метки: в Пермском крае, Выборы, В России, Власть

Опубликовано: 19.03.2018 в 09:10 в рубрике - Вести Пермь

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