Хинамацури: В Перми отметили праздник японских девочек

Ученики второй гимназии отметили японский праздник весны Хинамацури. В стране восходящего солнца это аналог нашего восьмого марта. На представлении пели песни на восточном языке и демонстрировали танец рыбаков острова Хоккайдо.

Александра Возженникова: "Это праздник девочек, японские девочки надевают наряды в цветочных украшениях".

Ребятам вручили сертификаты международного экзамена по японскому языку. Наряду с пермяками его сдавали 175 человек из 10 субъектов России.

Елена Тюканова, специалист японского фонда (г. Москва): "Это очень удивительно, что в таком городе как Пермь, городе, который достаточно далеко находится от Японии, любят и главное знают о японской культуре. Думаю, что японцы скажут: «Поздравляем с праздником весны или с праздником девочек».