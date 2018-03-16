Хинамацури: В Перми отметили праздник японских девочек
Ученики второй гимназии отметили японский праздник весны Хинамацури. В стране восходящего солнца это аналог нашего восьмого марта. На представлении пели песни на восточном языке и демонстрировали танец рыбаков острова Хоккайдо.
Александра Возженникова: "Это праздник девочек, японские девочки надевают наряды в цветочных украшениях".
Ребятам вручили сертификаты международного экзамена по японскому языку. Наряду с пермяками его сдавали 175 человек из 10 субъектов России.
Елена Тюканова, специалист японского фонда (г. Москва): "Это очень удивительно, что в таком городе как Пермь, городе, который достаточно далеко находится от Японии, любят и главное знают о японской культуре. Думаю, что японцы скажут: «Поздравляем с праздником весны или с праздником девочек».
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