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Хинамацури: В Перми отметили праздник японских девочек

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Хинамацури

Ученики второй гимназии отметили японский праздник весны Хинамацури. В стране восходящего солнца это аналог нашего восьмого марта. На представлении пели песни на восточном языке и демонстрировали танец рыбаков острова Хоккайдо.

Александра Возженникова: "Это праздник девочек, японские девочки надевают наряды в цветочных украшениях".

Ребятам вручили сертификаты международного экзамена по японскому языку. Наряду с пермяками его сдавали 175 человек из 10 субъектов России.

Елена Тюканова, специалист японского фонда (г. Москва): "Это очень удивительно, что в таком городе как Пермь, городе, который достаточно далеко находится от Японии, любят и главное знают о японской культуре. Думаю, что японцы скажут: «Поздравляем с праздником весны или с праздником девочек».

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.03.2018 в 17:06 в рубрике - Вести Пермь

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