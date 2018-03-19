Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
- В штатном режиме и в назначенный час. В Прикамье прошли президентские выборы.
- Кубок Континента. В Чайковском сильнейшие летающие лыжники Европы определяли, кто лучший.
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