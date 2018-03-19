За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.

- В штатном режиме и в назначенный час. В Прикамье прошли президентские выборы.

- Кубок Континента. В Чайковском сильнейшие летающие лыжники Европы определяли, кто лучший.