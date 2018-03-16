Театр-Театр борется за «Золотую Маску»
14 и 15 марта Пермский академический Театр-Театр на сцене театра им. Евгения Вахтангова в Москве представил спектакль в постановке Бориса Мильграма по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Показ прошёл в рамках конкурсной программы Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Жюри фестиваля оценит спектакль в четырех номинациях: Первая – «Спектакль малой формы», далее «Работа режиссера» - в ней номинирован Борис Мильгам, «Женская роль» - здесь номинирована Анна Сырчикова за роль Натальи Петровны, и «Мужская роль» - Александр Гончарук за роль Ракитина. Имена лауреатов «Золотой маски - 2018» станут известны 15 апреля.
Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм так прокомментировал выступление на этом конкурсе: «Каждая поездка на фестиваль - это сильная эмоциональная точка и важное событие для Театра-Театра. Участие в каком-то смысле важнее победы, а особенно в драматическом театре, где конкуренция наиболее высока. Участвуя в «Золотой маске», понимаешь, что театр – член большого творческого сообщества».
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