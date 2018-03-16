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← «Фаэтон» - большая премьера в театре оперы и балета

Новости культуры. Пермь 15.03.2018

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Новости культуры

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Сразу 100 школ стали  участниками Дня доброго кино в Прикамья. В этот день в школах Пермского края состоялась  презентация Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» 

В пермскомтеатре оперы и балета состоялась премьера барочной оперы  "Фаэтон".

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Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.03.2018 в 15:32 в рубрике - Вести Пермь

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← «Фаэтон» - большая премьера в театре оперы и балета

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