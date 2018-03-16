Новости культуры. Пермь 15.03.2018

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Сразу 100 школ стали участниками Дня доброго кино в Прикамья. В этот день в школах Пермского края состоялась презентация Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА»

В пермскомтеатре оперы и балета состоялась премьера барочной оперы "Фаэтон".

Воздушная экскурсия по Перми - Полёт над Камой.