Новости культуры. Пермь 15.03.2018
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Сразу 100 школ стали участниками Дня доброго кино в Прикамья. В этот день в школах Пермского края состоялась презентация Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА»
В пермскомтеатре оперы и балета состоялась премьера барочной оперы "Фаэтон".
Воздушная экскурсия по Перми - Полёт над Камой.
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