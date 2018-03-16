«Фаэтон» - большая премьера в театре оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера барочной оперы «Фаэтон», написанной в 1687 году. Она была посвящена коронации Людовика четырнадцатого – короля-солнца, как он сам себя называл. Людовик очень любил танцевать. Он даже некоторые свои приказы отдавал своим подчиненным танцуя. По этой причине музыка в опере достаточно танцевальная. Особенно для 17 века.

Об этой опере в Перми стали говорить чуть ли не за год до ее появления. Знатоки барочного искусства, музыканты и дирижёр из Франции совместно с российским, и местами даже с пермским оркестром и хором musicAeterna создают одну из самых народных опер Жана Батиста Люли – «Фаэтон». Оперу обещали аутентичную, для этого российским музыкантам несколько месяцев пришлось учить старофранцузский. В день премьеры за кулисами обычная суета. Тишина и спокойствие в одном только месте, это - театральная гримёрная. Именно здесь артисты настраиваются на роль.

Вся опера была исполнена на старофранцузском, кроме пролога. Его авторы решили вообще выделить особенно. Во-первых, исполняется на французском, во-вторых, место действия - как будто пещера, в которой люди спаслись после всемирной катастрофы.

Несмотря на то, что опера была заявлена как аутентичная, авторам это не помешало сделать её современной. На сцене смешались разные эпохи.

Оркестр исполняет музыку на барочных инструментах, но в то же время сам вид артистов и их костюмы вызывают у зрителей ассоциации с различными стилями и эпохами. На протяжении всего действия зрители ждут солнца, свет которого манит все живое на земле.