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Неудачно растопил печь
В Чернушке произошел пожар в доме по улице Стахановская. Владелец дома топил печь и поджигал картон на растопку газовой горелкой. Картон был сложен возле печи в большом количестве. Когда печь разгорелась, мужчина поставил возле картона газовую горелку, через какое-то время он почувствовал запах дыма и понял, что в помещении кочегарки горит картон и уже потолочное перекрытие. Хозяин разбудил жену и детей. Семья эвакуировалась на улицу до прибытия пожарных. Горение было ликвидировано за 10 минут. В результате пожара была повреждена крыша по всей площади, стены дома и имущество. Площадь возгорания составила 122 кв.м.
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