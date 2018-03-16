Если ребенок потерялся, поможет «Детский паспорт»

Пермские волонтеры выпустили «Детские паспорта». Неофициальные документы должны будут помочь в случае, если ребенок потеряется. Внутри буклета - анкета, на вопросы которой должен ответить родитель: имя, фамилия, рост, телосложение, вес, особые приметы, увлечения, черты характера, телефоны близких друзей, свежее фото ребенка. Заявлено, что документ передавать никому не нужно - он должен храниться в семье. Также в буклете есть информация с алгоритмом действий в случае пропажи ребенка. «Детский паспорт» выпустил поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей - Пермь и Пермский край». В электронном варианте документ можно найти в группе волонтеров в социальных сетях. Также паспорта будут раздавать в пермских школах и на мероприятиях 25 мая - в день памяти пропавших детей.

Светлана Неволина, автор проекта «Академия детской безопасности «Умка»: "Как показывает наша практика, родители в панике, родители теряются, когда ребенок вовремя не пришел и, конечно, забывают очень многие важные моменты, и шрамы, и родинки, и с кем общается ребенок, чем увлекается, что может быть ему интересно. Любая мелочь может помочь в поисках и розыске".