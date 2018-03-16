До конца марта в Фестивальном доме на пермской эспланаде по вечерам в будни и днем в выходные будет работать выставка «Моя Пермь - мое будущее». Первыми ее увидели губернатор и глава города.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И все градостроительные задумки, которые уже не первый год будоражат умы пермской общественности, на этот раз собраны в Фестивальном доме. Будущее города в одном месте.

Первое, что бросается в глаза – исключительная интерактивность выставки. Прогуляться по будущей набережной в виртуальном мире - нет ничего проще. А сегодня это еще в сопровождении комментариев первых лиц города.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Самое главное, что есть зонирование, что это зонирование предусматривает очень большую спортивную инфраструктуру, предусматривает большое общественное пространство с амфитеатром. А это детская площадка, которая фактически предполагается рядом со спуском существующим и уже действующим. Основание там залито".

Искусственные холмы на эспланаде, новая сцена оперного театра – все это громкие, но пока обсуждаемые проекты. Но придя на выставку, можно увидеть и ближайшие перспективы, познакомиться с новой сеткой автодорог, увидеть, в каком микрорайоне уже сейчас строится детский сад или поликлиника.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Поликлиники, школы, детские сады – это все абсолютно реально. Более того, в проработке гораздо больше перечень. Мы сейчас действительно разместили там, где у нас четкое понимание есть. Здесь нет ни одного завирального проекта, нет ни одного проекта, который не был бы реализуем. Здесь все в наших руках".

Но все-таки главная цель выставки не только показать зрителю, какой может стать Пермь, но и увидеть ответную реакцию. Здесь же можно проголосовать за три самых важных для города проекта, а все подробности дополнительно описать на сайте «Управляем вместе».