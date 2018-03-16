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Чем живёт Куединский район?

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Третьяков в Куединском районе

На юге Прикамья продолжаются встречи общественников с краевым парламентарием Олегом Третьяковым. После Чернушинского района депутат работает в Куединском.

Под началом Раита Хасимова работает пятнадцать человек. Строительство стартовало в середине января, уже к началу учебного года планируется сдача нового детского сада.

Детский сад нужен куединскому микрорайону Южный. Учреждений дошкольного образования здесь пока что не строилось, а судя по обращениям родителей, такое строительство было крайне необходимо.

Флорид Бадртдинов, председатель Земского Собрания Куединского района: "Когда построят садик в этом микрорайоне, здесь на 75 детей садик будет. Думаю, что полностью все дети этого микрорайона пойдут в этот садик".

Как идёт стройка, насколько всё держится в графике, сегодня рассказали краевому парламентарию Олегу Третьякову, который приехал в Куединский район с рабочим визитом.

Рабочая поездка - это разные площадки, разные населённые пункты. Соответственно, это сама Куеда и другие села района.

В селе Аряж депутат встретился с местными жителями, отчитался о проделанной в 2017 году работе, кроме того, Олег Третьяков посетил местный храм, который с 2012 года начали восстанавливать при поддержке пермского «ЛУКОЙЛа».

Что касается Куединского района, вопросы здесь те же, что и в других территориях - это сотовая связь, газификация,  поддержка сельхозпроизводителей и не только.

Олег Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это социальная направленность, это школы, детские сады, это помощь инвентарём спортивным, по библиотекам были заданы интересные вопросы".

Что касается планов на 2018 год, которые также обсудили на встрече с жителями - речь шла о дорожном строительстве, участии района в различных программах. А одним из главных событий станет открытие детского сада и начало строительства объездной дороги посёлка Куеда, в чём районный центр очень нуждался, теперь вопрос сдвинулся с мёртвой точки".

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 16.03.2018 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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