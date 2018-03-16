Начинающие политики края представят интересы молодежи в Госдуме
Интересы пермской молодежи в Государственной думе будут представлять начинающие парламентарии краевого Законодательного собрания. Члены Молодежного парламента на пленарном заседании определились с представителем в аналогичный совещательный орган Нижней палаты. По словам председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих, общение с коллегами на федеральном уровне позволит транслировать опыт будущих законотворцев на всю страну. Представители Госдумы и Совета Федерации, присутствующие на заседании, со своей стороны выразили намерение оказать младшим коллегам всю возможную поддержку.
Игорь Сапко, депутат Государственной Думы РФ: "Полагаю, что представители Молодежного парламента из Прикамья будут активными участниками федеральной повестки, в том числе и в рамках выработки основных и важных законодательных инициатив, направленных на поддержку молодого поколения".
Также в ходе заседания представители Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края завершили обсуждение организационных вопросов, прошлись по текущей повестке и утвердили план работы на 2018 год.
Артём Дашковский, председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края: "Создана рабочая группа, постоянно действующая, по взаимодействию с молодежными организациями, рабочая группа по взаимодействию с молодежным кадровым резервом, рабочая группа по взаимодействию с муниципальными молодежными парламентами. И у каждой из этих рабочих групп есть план мероприятий".
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