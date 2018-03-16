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Выборы защитили от кибератак
Журналистам на один час предоставили возможность рассмотреть изображение с любой камеры из тех, что установлены на избирательных участках региона. Специалисты закончили монтаж системы. 869 участков, на которых голосует три четверти всех избирателей края - обзавелись парой камер высокого разрешения. В Сети картинка с них появится 18 марта с 7 часов утра на сайте нашвыбор2018.рф. Перед просмотром необходимо будет зарегистрироваться. Вся система надежно защищена от кибератак. Ответственные специалисты уже переведены на круглосуточный режим работы.
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