Выборы защитили от кибератак

Журналистам на один час предоставили возможность рассмотреть изображение с любой камеры из тех, что установлены на избирательных участках региона. Специалисты закончили монтаж системы. 869 участков, на которых голосует три четверти всех избирателей края - обзавелись парой камер высокого разрешения. В Сети картинка с них появится 18 марта с 7 часов утра на сайте нашвыбор2018.рф. Перед просмотром необходимо будет зарегистрироваться. Вся система надежно защищена от кибератак. Ответственные специалисты уже переведены на круглосуточный режим работы.